مواطن اجتاز الشريط الحدودي جنوبا نحو الأراضي الفلسطينية

أقدم المواطن ج.أ.ش. (40عاماً) من بلدة ​عيتا الشعب​ الحدودية، على اجتياز ​الشريط الشائك​ في خراج البلدة عند محلة الراهب والدخول الى الأراضي ال​فلسطين​ية.

يذكر انه كان قد فر يوم تحرير ​الجنوب​ عام 2000 الى داخل فلسطين، ومنذ سنتين تقريبا عاد الى بلدة عيتا الشعب عبر الحدود في منطقة الراهب وكان قد اجتاز الشريط بإتجاه البلدة وتم القبض عليه من قبل ​مخابرات الجيش اللبناني​ وتم تحويله الى المحاكمة وبعد خروجه من السجن عاد الى البلدة وقطن فيها.

كما حاول منذ فترة لسفر الى ​تركيا​ عبر ​مطار بيروت الدولي​ وتم القاء القبض عليه من قبل ​الامن العام اللبناني​ في المطار ومن ثم اخلي سبيله.