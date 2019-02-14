نزيه نجم: وجود الحريري يعطي ثقة بالدولة اللبنانية

امل عضو كتلة "المستقبل" النائب ​نزيه نجم​ "ان يرفع كل العرب الحظر عن سفر رعاياهم عن ​لبنان​"، قائلا: "بغض النظر عما تحمله هذه الخطوة من قراءات متعددة، فانها تبقى مفيدة للبلد"، معتبراً أن "هذه الخطوة لا تنفصل عن وجود رئيس ​حكومة​ ​سعد الحريري​ عابر للطوائف والمناطق ولديه رؤية اقتصادية، وبالتالي فان ان مثل هذه الخطوات تجاه لبنان تكون متوقعة".

وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت نجم إلى أنه "لطالما طالبنا بتأليف حكومة في اسرع وقت ممكن لكن احدا لم يفهم ذلك، بل اراد بعض الفرقاء المماطلة لتولد بعد تسعة اشهر من التكليف"، مشيراً إلى "وجود الحريري يعطي ثقة ب​الدولة اللبنانية​".