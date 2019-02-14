بالصور.. السيسي يصل مطار ميونيخ لحضور مؤتمر السياسات الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الخميس، مطار ميونيخ للمشاركة في فعاليات مؤتمر ميونيخ للسياسات الأمنية. وكان في استقبال السيسي لدى وصوله، هوبرت أيفنجر نائب رئيس الوزراء ووزير الشئون الاقتصادية والتنمية الإقليمية والطاقة بولاية بافاريا، والسفير المصري وأعضاء السفارة فى برلين.​

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