محافظ الإسماعيلية يعلن التأييد الكامل للتعديلات الدستورية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:
ذكر بيان رسمي لديوان محافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس ، أن اللواء المحافظ حمدي عثمان، أعلن عن التأييد الكامل للإسماعيلية للتعديلات الدستورية الجديدة كأول محافظة على مستوى مصر تصرح بذلك.
وأضاف البيان أن إعلان المحافظ جاء استجابة لرغبة عارمة من حضور الجلسة العرفية للصلح في قضية ثأرية، بمدينة التل الكبير، للإعلان عن تأييد التعديلات الدستورية.
وحضر المحافظ جلسة الصلح لإنهاء خصومة بين عائلتي "اللازقوة والعرايضة" بالتل الكبير، بعد أن نجحت جهود الأجهزة الأمنية ومحافظ الاسماعيلية في إنهاءها بينهما عقب مقتل شخص منذ 6 سنوات في مشاجرة - بحسب البيان.
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