ثمانية قتلى في انفجار عبوة ناسفة شمال بغداد

قتل ثمانية أشخاص بانفجار عبوة ناسفة استهدفت دورية لإحدى المجموعات المسلحة شمال العاصمة العراقية بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

وقال أحد المصادر، طالباً عدم كشف هويته، إن "عبوة ناسفة انفجرت على دورية لدى مرورها على الطريق السريع قرب مدينة سامراء، ما أدى إلى مقتل ثمانية منهم وإصابة آخرين بجروح".

وأوضح مصدر أمني أن من بين القتلى، مسؤول فوج التدخل السريع في مدينة سامراء، ومصور حربي.

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