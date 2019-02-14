طلبة أميركيون يحيون الذكرى الأولى لإطلاق نار بمدرسة في فلوريدا

يحيي طلبة إحدى المدارس الثانوية في ولاية فلوريدا الأميركية، اليوم الخميس، الذكرى الأولى لواقعة إطلاق النار، يوم عيد الحب، في مدرستهم، والتي أسفرت عن مقتل 17 شخصاً.

وخطط الطلبة في مدرسة "مارجوري ستونمان دوجلاس" الثانوية في مدينة باركلاند، لقضاء اليوم في تقديم الخدمات، التي تشمل تقديم تعبئة وجبات الطعام من أجل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية.

كما أنه من المقرر تنظيم فعاليات ومراسم تذكارية أخرى في أنحاء الولاية، إحياء لذكرى 14 طالباً وثلاثة من موظفي المدرسة، الذين قتلوا على يد المسلح نيكولاس كروز.

وطُلب من المنطقة التي تتبع لها المدرسة، ومن المجتمع كله هناك، الصمت لدقيقة، في تمام الساعة 10:17 صباحاً، وهو التوقيت الذي بدأ فيه إطلاق النار.

ومن جانبه، اعترف كروز - الذي كان قد تم فصله من المدرسة - بارتكاب الجريمة، وقد يواجه عقوبة الإعدام في حال إدانته.

وقد أطلق على الفور العديد من الطلبة الذين نجوا من حادث إطلاق النار، حركة من أجل الضغط على نواب البرلمان، من أجل تشديد قوانين شراء الأسلحة.