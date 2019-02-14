كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيرباص توقف إنتاج طائرتها العملاقة "A380" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت ايرباص الأوروبية اليوم الخميس، عن خططاً لوقف إنتاج الطائرة العملاقة ايه380، متخلية بذلك عن حلمها في الهيمنة على السماوات بطائرة كبيرة للقرن الحادي والعشرين بعد سنوات من ضعف المبيعات.

وصُممت أكبر طائرة في العالم بطابقين ومقصورات فسيحة ومقاعد تسع 544 شخصاً في التصميم الأساسي لتحدي طائرة بوينغ 747، لكنها أخفقت في كسب موطئ قدم، إذ أصبحت شركات الطيران تدعم جيلاً جديداً من الطائرات الأصغر والأسرع.

وقالت ايرباص في بيان إن آخر طائرة ايه380 ستُسلم في 2021.

وتأكيداً للتغيير الذي ذكرته رويترز أولاً، قالت ايرباص إن طيران الإمارات، أكبر مشتر للطائرة ايه380، قررت خفض طلبات شراء الطائرة العملاقة، إلى 70 طائرة من الطرازين الأصغر ايه350 وايه330-نيو.

وقالت الشركة الأوروبية إنها ستدخل في مفاوضات مع النقابات العمالية في الأسابيع المقبلة حول التأثير المحتمل على الوظائف، والمقدر عددها بما بين 3 آلاف و3500 وظيفة.

وستنتج ايرباص 17 طائرة إضافية بما في ذلك 14 لطيران الإمارات، و3 طائرات لايه.ان.ايه للطيران اليابانية.

وفي إطار إعادة الهيكلة، وضعت طيران الإمارات طلباً جديداً لشراء 40 طائرة ايه330-900 نيو و30 طائرة ايه350-900 ، لتعيد جزئياً طلباً على الطائرة ايه 350، ألغته في 2014.