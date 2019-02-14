كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أمريكا تعلن شرطها لسحب قواتها من أفغانستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف وزير الدفاع الأمريكي، باتريك شاناهان، في مؤتمر صحفي، بعد اجتماع وزراء حلف شمال الأطلسي (الناتو) في بروكسل، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة لن تجري خفضًا من جانب واحد لقواتها في أفغانستان.

وقال للصحفيين: "لن يكون هناك خفض من جانب واحد للقوات وسيتم تنسيقه.. لقد خرجنا من هنا أقوى وأكثر تنسيقًا." - في إشارة إلى سحب القوات الأجنبية الأخرى الموجودة على أراضي أفغانستان.

في أواخر يناير المنصرم، تعهد الرئيس الأفغاني، أشرف غني، بمحاولة إزالة جميع القوات الأجنبية من البلاد. بالإضافة إلى ذلك، تم التوصل إلى اتفاق حول احتمال انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، خلال المحادثات الأخيرة بين الولايات المتحدة وحركة طالبان في قطر.