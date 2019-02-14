كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد 29 عاما.. عودة الرحلات الجوية بين الهند والعراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستعد الخطوط الجوية الهندية لتسيير أول رحلة لها إلى العراق منذ عام 1990، وستهبط اليوم الخميس في مطار النجف الدولي أول طائرة هندية منذ التاريخ المذكور.

وذكر بيان لوزارة النقل العراقية، أن "عصر يوم الخميس، سيشهد وصول طائرة من الخطوط الجوية الهندية، عبر بوابة مطار النجف الدولي قادمة من مطار نيودلهي الدولي".

وأضاف أن "االطائرة ستدشن خطا بين النجف ونيودلهي، بواقع رحلتين في الأسبوع يومي الخميس والاثنين".