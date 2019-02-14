كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير بريطانى: سنغادر الاتحاد الأوروبى الشهر المقبل سواء باتفاق أو بدونه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال ستيفن باركلي، الوزير المختص بشؤون الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبى "البريكست" اليوم الخميس، إنّ بريطانيا ستغادر التكتل الشهر المقبل بدون اتفاق ما لم يقدم الاتحاد الاوروبي تنازلات تسمح للبرلمان بدعم اتفاق الطلاق الذي أبرمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ووفقاً لوكالة رويترز، قال باركلي إنّ التشريع الذي تم تمريره العام الماضي يعني أن بريطانيا ستغادر الاتحاد الأوروبي في 29 مارس 2019 مع أو بدون التوصل إلى اتفاق، وأنّ هذا التشريع ستكون له الأولوية على مشروع قانون أقره البرلمان البريطانى الشهر الماضي يطالب بعدم خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل التوصل لاتفاق.

وقال فرانكلى أمام مجلس العموم: "إنّ البرلمان أقر تشريعاَ بشأن البريكست للخروج في 29 مارس، وتحديد ذلك الموعد ستكون له أولوية أمام مشروع القانون بهامش كبير"، وأضاف: "التشريع، بصراحة، له الأسبقية على هذا الاقتراح".".