كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع الهجمات على قاعدة حميميم العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إن تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع هجمات المسلحين على القاعدة العسكرية الروسية في منطقة حميميم السورية.

وأَضاف "أردوغان"، قبل بدء محادثات مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "نحن نبذل كل الجهود لمنع أي هجمات على قاعدة حميميم العسكرية الروسية. تعمل وكالاتنا العسكرية بطريقة منسقة."

وأكد، أن الطائرات التركية بدون طيار "لم تكتشف أي عتاد في المنطقة".