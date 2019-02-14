في أول تصريح له بعد تصويت البرلمان الأوروبي عن اتفاقية الصيد البحري وتلويح انفصاليي “البوليساريو” باللجوء مجددا لمحكمة العدل الأوروبية لإسقاط الاتفاق، وجه وزير الخارجية، ناصر بوريطة، خطابا شديد اللهجة لخصوم المغرب.
وقال ناصر بوريطة، خلال ندوة صحافية له اليوم الخميس، إن الاتفاق الجديد، وقبل التصويت عليه، مر عبر تدقيق قانوني، ما يجعله غير متناقض مع قرارات محكمة العدل الأوروبية.
ووجه بوريطة انتقادات لخصوم المغرب الملوحين بإسقاط الاتفاق بالقول إن “المغرب متأكد من أن محاولات التشويش على الاتفاق لن تتوقف”، مضيفا “نحن نؤمن بالشراكة الكبيرة مع أوروبا ولا يمكن لكل هذه الدول والنواب أن يصوتوا ضدا عن القانون الدولي”.
من جانبه، علق وزير الخارجية الإسباني كذلك على اتفاقية الصيد البحري والفلاحي مع المغرب، ومحاولات إسقاطها، معتبرا أن الاتفاق لم يحظى فقط بتصويت النواب الإسبان ولكن صوت عليه عدد كبير من النواب الأوروبيين وحظي بدعم أغلب دول الاتحاد.
كانت هذه تفاصيل خبر بوريطة: محاولات التشويش على اتفاقية الصيد البحري لن تتوقف ولا يعقل أن يصوت النواب الأوروبيون على اتفاق غير قانوني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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