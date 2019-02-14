الفنانة المصرية نادية فهمي في ذمة الله

توفيت الفنانة المصرية نادية فهمي، اليوم الخميس، عن عمر يناهز 69 عاما، بعد صراع مع المرض.
وكشف نقيب المهن التمثيلية، أشرف زكي أنه من المقرر إقامة صلاة الجنازة في مسجد السيدة نفيسة عصر اليوم الخميس، على أن يقام العزاء غدا الجمعة في مسجد عمر مكرم.
شاركت نادية فهمي في مسيرته الفنية في عدة أفلام أبرزها “الليلة الموعودة”، و”المرشد”، و”زوجة محرمة”، ومسلسلات ، من ببنها “برج الحظ”، و”ضمير أبلة حكمت”، و”شارع المواردي”، و”وتر مشدود”، و”أرابيسك”.
يذكر أن الفنانة نادية فهمي هي الزوجة السابقة للفنان سامح الصريطي
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