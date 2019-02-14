رئيس ريال مدريد: ” 4 ملايين مغربي يتابعون الريال ونحن نعول كثيرا على حكيمي لصناعة تاريخ النادي”

أشاد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد، بالدعم الكبير الذي يلقاه النادي الملكي من قبل المغاربة، سواء هنا في المغرب أو في إسبانيا، مشيرا إلى أن أزيد من 4 ملايين مغربي يتابعون النادي على مواقع التواصل الاجتماعي، كما نوه بالدعم الذي حظي به في نهائيات كأس العالم للأندية التي توج بها في مراكش.

وفي حوار له مع وكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الزيارة التي يقوم بها العاهل الإسباني للمغرب، قال بيريز إن ” كرة القدم هي رياضة لا حدود لها ولدى ريال مدريد أكثر من 600 مليون مشجع حول العالم، من بينهم أكثر من 4 ملايين مغربي يتابعونه على وسائل التواصل الاجتماعي ” .

وأوضح أن “المشجعين المغاربة للنادي ( لوس مادريديستاس ) كما يطلق عليهم في إسبانيا يواصلون عشقهم وتشجيعهم لريال مدريد سواء في المملكة أو بملعب ( سانتياغو بيرنابيو ) وحتى في الملاعب الدولية مؤكدا أنهم يشكلون صلة وصل بين المغرب وإسبانيا على المستوى الرياضي”.

كما أشاد رئيس النادي الملكي بالدعم الكبير الذي حظي به في “موندياليتو” 2014 بمراكش، والتي توج بلقبها.

بيريز، عبر عن سعادته أيضا لتواجد إسم مغربي تألق في مدرسة النادي، هو أشرف حكيمي، وقال بهذا الخصوص إن حكيمي، ” لاعب موهوب تألق بشكل كبير في نهائيات كأس العالم في صفوف المنتخب الوطني المغربي كما فاز بالعديد من الألقاب من بينها كأس أوربا للأندية البطلة مع فريق ريال مدريد ونحن نعول عليه في المستقبل لمواصلة المساهمة في كتابة التاريخ المتألق لنادينا ” .

وبخصوص مشاريع النادي الملكي في المغرب، قال بيريز إن ” مؤسسة ريال مدريد تضم ست مدارس رياضية واجتماعية في المغرب بكل من طنجة وتطوان ومراكش والمحمدية وبنجرير ” مضيفا أن هذه المشاريع تساهم في الاندماج الاجتماعي لأكثر من 1400 طفل مغربي بفضل القيم والمبادئ الرياضية”.