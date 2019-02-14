"التقارير الطبية تشير إلى أن سبب مصرع سوار سقوطها من علو"

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال المحامي عايد قبلاوي الممثل عن الموقوفين لدى الشرطة التركية في قضية مقتل الطالبة سوار قبلاوي (20 عاما)، من أم الفحم، إن نتائج التقارير الطبية والتحقيقات الأولية تشير إلى أن السبب الأول الذي أدى إلى وفاة سوار هو سقوطها من علو من شرفة منزلها في الطابق الرابع.

ولا تزال عائلة قبلاوي تتنظر نتائج التحقيقات النهائية للشرطة التركية، بعد أن مددت محكمة تركية اعتقال شقيق والد الضحية بشبهة ضلوعهما بجريمة قتل سوار التي كانت تدرس موضوع الطب في سنتها الأولى في إحدى الجامعات في مدينة أزميت، وكان والدها يعمل هناك، وعثر على جثتها مساء يوم الأربعاء الموافق 6-2-2019.

وعقب المحامي قبلاوي في تصريحات لوسائل الإعلام، على الفيديو الذي بث على مواقع التواصل الاجتماعي نقلا عن الإعلام التركي وأظهر وجود والد وشقيق الضحية بمكان الحادث، بالقول إن "القضية مركبة ومعقدة، بسبب تصرف الوالد والشقيق في معالجة الحدث، وربما كان السبب وراء هذا التصرف هو ارتباك أو فزع مما حدث، وإلى الآن لا توجد بحوزتنا أي معلومات لماذا وكيف سقطت من الشرفة".

أما بما يتعلق برواية الوالد ونجله المشتبه بضلوعهما بالحدث، قال قبلاوي: "لا شك أن القضية هزت كيان العائلة خاصة والمجتمع العربي عامة، لقد عدنا من تركيا قبل أيام بعد لقاء جمعنا بالموقوفين لمدة لا تزيد عن 3 دقائق، إذ سمح لنا بالاطمئنان عليهم، وبسبب ضيق الوقت لم نتحدث إليهم لنستوضح الأمر".

وتطرق قبلاوي إلى نتائج تقرير الطب الشرعي التركي حيال أسباب وفاة سوار قائلا: "لقد أظهرت نتائج التقرير أن سباب وفاة سوار سقوطها من علو، كما أنه لا تظهر أي علامات أو أثار عنف على جسدها، حيث حول التقرير الطبي للشرطة التركية لاستكمال التحقيقات".

وحول إمكانية نقل التحقيق بالقضية إلى البلاد، قال قبلاوي: "بحال أردنا نقل ملف التحقيق إلى البلاد، يجب تقديم طلبا لوزارة الخارجية الإسرائيلية، إذ تحقق السلطات التركية في القضية، كون الحادثة حصلت فوق أراضيها، وترغب بمعرفة حيثيات القضية وأسبابها".

وأوضح، أن الأب يتواجد منذ 3 أشهر في تركيا بسبب ظروف عمله، حيث اصطحب ابنته التي رغبت بدراسة الطب هناك، والأخ سافر لزيارة عادية، مؤكدا أن معظم ما نشر من تفاصيل حول القضية غير صحيح.