المغار: لائحة اتهام معدلة ضد رائد رشراش بقتل شابة يهودية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - من المزمع أن تنظر المحكمة المركزية في مدينة الناصرة في لائحة الاتهام المعدلة ضد الشاب رائد رشرش (29 عاما) من قرية المغار، والتي تنسب إليه التسبب بمقتل الشابة تهيلا نجار (31 عاما) في تاريخ 20.12.2016، دون أن تنسب إليه تهمة القتل المتعمد، بعد الاتفاق بين مكتب المدّعي العام وهيئة الدفاع عن المتهم.

ومن المتوقع إصدار القرار النهائي في ملف هذه القضية يوم الثلاثاء المقبل.

وكانت النيابة العامة قد قدمت في تاريخ 18.01.2017 للمحكمة المركزية في الناصرة، لائحة اتهام ضد رشرش، على خلفية ضلوعه بجريمة قتل الشابة نجار، مع التقدم بطلب تمديد فترة اعتقاله حتى الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

وبحسب الشرطة، فإن علاقة عاطفية كانت تجمع بين المتهم والقتيلة منذ نحو عام ونصف قبل قتلها، اعتاد خلالها الأول على الاعتداء على الأخيرة مع تكتمها حتى قبل نحو شهرين من مقتلها، حين اعتدى عليها المتهم ما اضطر إحالتها لتلقي العلاج وتقدمها بشكوى ضده للشرطة.

وفي أعقاب الشكوى، قامت الشرطة باعتقاله لعدة أيام إلا أنه ولضعف القرائن جرى إطلاق سراحه بشروط مقيدة.

وبحسب لائحة الاتهام التي قدمت في حينه، فإن المتهم كان قد وصل في يوم الجريمة إلى إحدى البلدات التعاونية "كيبوتس" في الشمال حيث كانت تقطن، عندها قام باصطحابها بسيارته إلى مركز تجاري في طبرية، ومن ثم توجها إلى مكان الجريمة حيث أقدم المتهم على قتلها بواسطة حجر ثقيل بوزن 30 كغم، ثم لاذ بالفرار من المكان إلى أن قامت الشرطة باعتقاله.