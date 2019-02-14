أفريكوم لـ"العين الإخبارية": لم نشن غارة جوية على جنوب ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نفت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "أفريكوم"، الخميس، شن أي غارة جوية على مدينة أوباري، جنوبي ليبيا.

وقالت "أفريكوم"، ردا على سؤال لـ"العين الإخبارية" عبر البريد الإلكتروني، إن "القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا لم تشارك في الغارة التي وردت بشأنها تقارير على موقع للقاعدة في أوباري بليبيا في 13 من فبراير/شباط 2019 الجاري".

وأكدت أن "القيادة الأمريكية في أفريقيا لم تشن أي غارات جوية على ليبيا في عام 2019".

وكان المتحدث الرسمي باسم المجلس الرئاسي الليبي محمد السلاك أعلن، في وقت سابق من اليوم، أن "قصفا أمريكيا استهدف موقعا يتمركز به أفراد تنظيم القاعدة بضواحي مدينة أوباري الليبية جنوبي غرب البلاد"، بحسب قوله.

وأكد السلاك، في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، أن "الغارة الأمريكية جاءت في إطار التعاون المستمر بين أمريكا وليبيا في مجال مكافحة الإرهاب".



