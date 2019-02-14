بنس يدعو الحلفاء الأوروبيين إلى الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران

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نائب الرئيس الأميركي مايك بنس

طلب نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الخميس من الحلفاء الأوروبيين الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران محذراً من مزيد من العقوبات الأميركية على طهران.

وندد بنس خلال مؤتمر وارسو الذي حضرته إسرائيل الى جانب عدد من وزراء الخارجية العرب، بإيران التي وصفها بأنها "أكبر تهديد للسلام والأمن في الشرق الأوسط" واتهم النظام الإيراني بالتخطيط لارتكاب "محرقة جديدة" بسبب طموحاته الإقليمية.