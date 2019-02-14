انت الان تتابع الشرطة الهندية تعلن مقتل 12 جنديا في تفجير سيارة مفخخة في كشمير الهندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صورة أرشيفية

قتل 12 عسكرياً هندياً على الأقل الخميس في اعتداء على قافلة عسكرية قرب مدينة سريناغار في منطقة كشمير الهندية، وفق الشرطة.

وأكد المسؤول في الشرطة منير أحمد خان لوكالة فرانس برس أن "عبوة ناسفة انفجرت خلال مرور دورية لقوة الشرطة الاحتياطية المركزية"، مضيفاً "لدينا 12 حالة وفاة من قوة الشرطة. سنجلي الجرحى من الموقع وليس لدينا عددهم في الوقت الحالي".

وأعلنت وكالة برس تراست اوف انديا من جهتها ان الاعتداء اسفر عن 18 قتيلا.

والاعتداء الذي وقع على طريق سريع يبعد حوالى عشرين كيلومترا عن سريناغار، هو الأكثر دموية في كشمير الهندية منذ اكثر من سنتين. وكان تسعة عشر جنديا قتلوا في ايلول/سبتمبر 2016 خلال هجوم على مخيم اوري العسكري الهندي.

وذكرت وسائل اعلام محلية نقلا عن بيان لمجموعة جيش محمد الاسلامية في باكستان، ان هذه المجموعة اعلنت مسؤوليتها عن الهجوم.

وأظهرت صور انتشرت ولم يتأكد مصدرها، بقايا سبع آليات على الاقل متناثرة على الطريق السريع قرب حافلات عسكرية زرقاء.

وتنشر الهند 500 ألف عسكري في كشمير المقسمة بين الهند وباكستان وتعيش حالة توتر منذ نهاية الاستعمار البريطاني عام 1947.

ويعصف تمرد انفصالي دام بكشمير الهندية منذ 1989. وتتهم الهند باكستان بدعم عمليات التسلل والتمرد المسلح، الا ان اسلام اباد تنفي ذلك.