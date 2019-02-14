شكرا لقرائتكم خبر عن النائب إلهامى عجينة يطالب بدستور جديد وعدم الاكتفاء بالتعديلات المطروحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النائب إلهامى عجينة، موافقته على طلب التعديل الدستورى، لكنه أكد تمسكه بضرورة تغيير الدستور كله وعدم الاكتفاء بهذه التعديلات المطروحة.

وقال "عجينة"، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التى عقدها المجلس اليوم الخميس: "موافق على مبدأ التعديل، لكنى أتحفظ على تعديل هذه المواد فقط، وأعتراض على الدستور من بدايته، وأطالب بتغيير الدستور كاملا، وليس تعديل هذه المواد فقط".