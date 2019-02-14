شكرا لقرائتكم خبر عن عمر مروان: عاصم الجزار يحلف اليمين للمرة الأولى بعد موافقة البرلمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن الدكتور عاصم الجزار ، سيحلف اليمين الدستورية للمرة الأولى لتولى منصب وزير الإسكان، بعد موافقة البرلمان على تقلد حقيبة الإسكان.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الخميس، ردا على النائب كمال أحمد، الذى قال إن المادة 147 من الدستور صريحة وتنص على أنه يتم التعيين لمنصب الوزير بعد تشاور رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، متابعا: هل سيحلف عاصم الجزار للمرة الثانية اليمين الدستورية؟

من جانبه علق النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب قائلا: "الصورة التى نشرت لعاصم الجزار وهو يؤدى اليمين كانت فى عهد رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، وهى صورة قديمة، وبالتالى فإن "الجزار" سيحلف اليمين الأولى بعد موافقة المجلس".