شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان ينتهى من التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهى التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية ويجرى الآن حصر بالأسماء الموافقة والرافضة ليتم إعلان نتيجة التصويت على مبدأ التعديلات الدستورية. ويستلزم الموافقة أن يوافق اغلبية اعضاء المجلس أى 50%+ 1. يذكر أنه فى حالة موافقة المجلس على التعديلات سيتم إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة للجنة التشريعية لإعداد تقرير عن التعديلات متضمنا صياغة للمواد خلال ستين يوما.

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