السفير اللبناني بالسعودية: نرحب بقرار السعودية رفع الحظر عن سفر السعوديين إلى لبنان

نوه السفير ال​لبنان​ي في ​الرياض​ ​فوزي كبارة​ في كلمة له خلال احتفال ​السفارة اللبنانية​ بالرياض في الذكرى الرابعة عشرة لاغتيال رئيس وزراء لبنان الأسبق ​رفيق الحريري​ بـ "بعمق الروابط الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين وحرصهما على تعزيزها"، مرحبا بـ "قرار ​السعودية​ رفع حظر سفر السعوديين إلى لبنان".

وأكد كبارة "أن اغتيال رفيق الحريري عام 2005 كان اغتيالا للقيم والأخلاق والمبادىء السامية، وان الذين اغتالوه أرادوا النيل من وحدة الوطن وتماسكه وأمل أبنائه في حياة كريمة ومستقبل زاهر كانت تتطلع إليه مختلف الأجيال اللبنانية في كافة بقاع الأرض".