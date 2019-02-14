هيئة قدامى القوات: التطاول على بشير الجميل مرفوض

أكدت هيئة قدامى ومؤسسي ​القوات اللبنانية​ أن "التطاول على الرئيس الشهيد ​بشير الجميل​ واعتباره اتى على دبابة ​اسرائيل​ية واتهامه بالعمالة لاسرائيل هو امر مرفوض فضلا عن كونه انطباع خاطيء"، مشيراً إلى أن " شهادة الرجل وتضحياته وشهادة افراد من عائلته تثبت سعيه الدائم للحفاظ على البلد بجميع اطيافه وتمسكه بشعاره 10452 كلم2 هو السبب الرئيسي لاغتياله".

وفي بيان لها، طلبت الهيئة من عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ وسواه احترام رموزنا ، تماما كما كنا دائما نحترم رموزهم كما كل الشهداء ، والانصراف الى النهوض بلبنان بعيدا" عن ​سياسة​ التخوين غير المنتجة ، اخذين بعين الاعتبار اننا كنا لا زلنا نعيش اليوم تحت النفوذ الفلسطيني لولا الحروب المكلفة التي خاضها ​المسيحيون​ بمفردهم دفاعا عن كل لبنان".