لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" وئام وهاب، إلى أنّ "في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة رفيق الحريري، لا بدّ من الإعتراف بأنّ الرجل حقّق إنجازات لبنانية، وبعد استشهاده فشلت السلطات المتعاقبة في تحقيق أي إنجاز ملموس".
من جهة ثانية، رأى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "القرار السعودي بالسماح للسعوديين بالسفر إلى لبنان قرار إيجابي ومرحّب به، ونتمنّى على الإمارات اتخاذ قرار مماثل".
كانت هذه تفاصيل خبر وهاب: رفيق الحريري حقق إنجازات وبعد استشهاده فشلت السلطات بتحقيق إنجاز ملموس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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