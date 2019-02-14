وهاب: رفيق الحريري حقق إنجازات وبعد استشهاده فشلت السلطات بتحقيق إنجاز ملموس

لفت رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى أنّ "في ذكرى اغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​، لا بدّ من الإعتراف بأنّ الرجل حقّق إنجازات ​لبنان​ية، وبعد استشهاده فشلت السلطات المتعاقبة في تحقيق أي إنجاز ملموس".

من جهة ثانية، رأى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أنّ "القرار السعودي بالسماح للسعوديين بالسفر إلى لبنان قرار إيجابي ومرحّب به، ونتمنّى على ​الإمارات​ اتخاذ قرار مماثل".