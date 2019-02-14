لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى اغتيال ​رفيق الحريري​ إلى أنه "ب​ذكرى 14 شباط​ نتذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وشهداء لبنان من رؤساء ومسؤولين ومقاتلين ومقاومين ومواطنين وكل واحد منهم شهيد الوطن لأنه اذا بحياته هو لحزب وجماعة وطائفة فباستشهاده هو لكل لبناني لذلك من غير المسموح التعرض لأي شهيد لأنه علينا تكريمهم او الصمت اذا لم نكن نتفق معهم".

كانت هذه تفاصيل خبر باسيل بذكرى 14 شباط: من غير المسموح التعرض لأي شهيد لأنه علينا تكريمهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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