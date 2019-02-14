الغريب في ذكرى 14 شباط: أملٌ تخطّى الحب والألم لمستقبل يحاكي طموح وتطلعات شبابنا

لفت وزير الدولة لشؤون النازحين ​صالح الغريب​، في تصريح عب وسائل التواصل الإجتماعي الى أنه في ذكرى ​14 شباط​، قائلاً: "14 شباط 1984 محطةُ عزّة وكرامة صنعتها دماء الشهداء الابرار، لا يُمكن المحافظة عليها سوى بالانفتاح والانماء، 14 شباط 2005 شهادةٌ وطنيّة وجبَ حمايتها برفض الفتنة وتعزيز السلم الاهلي، 14 شباط 2019 أملٌ تخطّى الحب والألم لمستقبل يحاكي طموح وتطلعات شبابنا".

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