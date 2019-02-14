فادي سعد بذكرى اغتيال الحريري: العدالة آتية ولن نسمح بأن يُغتال شهداؤنا مرتين

لفت عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، إلى أنّ "14 عامًا مرّت على 14 شباط 2005 واغتيال رئيس الحكومة ​رفيق الحريري​ ورفاقه، على يد من لا يريدون ل​لبنان​ أن ينهض".

وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا فمن 14 شباط إلى 14 أيلول وما قبل وما بعد، نجدّد العهد بأنّ العدالة آتية والجمهورية القوية ستنتصر"، مشدّدًا على "أنّنا لن نخاف ولن نتراجع ولن نسمح بأن يُغتال شهداؤنا مرّتين".