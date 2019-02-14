لفت وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، بعد لقائه رئيس مجلس الوزراء ​سعد الحريري​، في "بيت الوسط" ، في حضور الوزير السابق ​غطاس خوري​، إلى أنّ "لمناسبة ذكرى الرابع عشر من شباط، قدّمت للحريري واجب التعزية باسم رئيس "تيار المردة" ​سليمان فرنجية​".

كانت هذه تفاصيل خبر فنيانوس زار الحريري وقدم له واجب التعزية باسم فرنجية لمناسبة ذكرى 14 شباط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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