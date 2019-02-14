تقي الدين: للقضاء على مظاهر الفساد وآثاره في مؤسسات الدولة

شدد رئيس حزب "الوفاق الوطني" ​بلال تقي الدين​، في تصريح بعد لقائه رئيس المجلس الأعلى في ​الحزب السوري القومي الإجتماعي​ ​اسعد حردان​ على "ضرورة تحمل ​الحكومة​ الجديدة مسؤولياتها في إيجاد الحلول في القضايا الإقتصادية والمالية والمعيشية والبيئية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنينن والإسراع إلى معالجات جذرية لكل القضايا والملفات ومنها ظاهرة ​البطالة​ وضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على مظاهر ​الفساد​ وآثاره في مؤسسات الدولة".

ودعا تقي الدين إلى أن "تتحمل جميع القوى السياسية ال​لبنان​ية مسؤولياتها إزاء التحدبات والأخطار التي تواجه لبنان في هذه المراحلة الدقيقة التي يتعرض لها لبنان من ضغوط من قبل ​الإدارة الأميركية​ على المستوى الأقتصادي وهو هدف لتصفية مقاومته وتغير موقفه ودوره"، مشيرا الى أن "محور ​المقاومة​ والممانعة قاد انتصار من خلال مقاومته الباسلة وحلفائها في ​سوريا​ ولبنان وهو انتصار تاريخي بعد حرب دامت سبع سنوات".