تقي الدين: للقضاء على مظاهر الفساد وآثاره في مؤسسات الدولة

شدد رئيس حزب "الوفاق الوطني" بلال تقي الدين، في تصريح بعد لقائه رئيس المجلس الأعلى في الحزب السوري القومي الإجتماعي اسعد حردان على "ضرورة تحمل الحكومة الجديدة مسؤولياتها في إيجاد الحلول في القضايا الإقتصادية والمالية والمعيشية والبيئية والاجتماعية التي تثقل كاهل المواطنينن والإسراع إلى معالجات جذرية لكل القضايا والملفات ومنها ظاهرة البطالة وضرورة بذل المزيد من الجهود للقضاء على مظاهر الفساد وآثاره في مؤسسات الدولة".
ودعا تقي الدين إلى أن "تتحمل جميع القوى السياسية اللبنانية مسؤولياتها إزاء التحدبات والأخطار التي تواجه لبنان في هذه المراحلة الدقيقة التي يتعرض لها لبنان من ضغوط من قبل الإدارة الأميركية على المستوى الأقتصادي وهو هدف لتصفية مقاومته وتغير موقفه ودوره"، مشيرا الى أن "محور المقاومة والممانعة قاد انتصار من خلال مقاومته الباسلة وحلفائها في سوريا ولبنان وهو انتصار تاريخي بعد حرب دامت سبع سنوات".
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