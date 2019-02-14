القطان دان الهجوم على حافلة الحرس الثوري الإيراني: يهدف لزعزعة الأمن والاستقرار

دان رئيس جمعية "قولنا والعمل" الشيخ أحمد القطان، التفجير الّذي استهدف الحافلة الّتي تقلّ عددًا من عناصر الحرس الثوري الإيراني في بلوشستان إيران، مشدّدًا على إلى أنّ "الهدف من هذا التفجير الإرهابي زعزعة الأمن والاستقرار وخدمة للمشروع الصهيوني الأميركي".
وأكّد في تصريح، أنّه "ليس مستغربًا أن تستهدف إيران من قبل الأعداء، لأنّها تقف مع حركات المقاومة وفي وجه الإستكبار العالمي". ولفت إلى "أنّنا نتقدّم بأحرّ التعازي من المرشد الأعلى للثورة الإيرانية السيد علي الخامنئي ومن القيادة الإيرانية ومن الحرس الثوري ومن الشعب الإيراني كافّة".
وأوضح أنّ "عندنا يقين بأنّ مثل هذه الأعمال الإرهابية لن تضعف إيران بل ستقوّيها وتجعلها أكثر قوّة ودعمًا لحركات المقاومة والمستضعفين في كلّ العالم ومواجهة أكثر للإستكبار العالمي وفي مقدّمتهم الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل".
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