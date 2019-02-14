المتحدث باسم حركة "حماس": مؤتمر وارسو لن ينجح في تمرير صفقة القرن

أعلن المتحدث باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع أن "مؤتمر وارسو لن ينجح في تمرير صفقة القرن أو الالتفاف على حقوق شعبنا المشروعة وتصفية قضيته العادلة"، معتبراً أن "لقاء وزير خارجية عُمان برئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ على هامش المؤتمر استفزاز للشعوب وتنكر لإرادتها وتجميل لوجه الاحتلال وستفشل كل محاولات شرعنة الاحتلال وستظل العدو الرئيس لأمتنا".

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