رئيس الوزراء السوري: عازمون على تحرير إدلب قريباً

أكد رئيس الوزراء السوري، ​عماد خميس​، "عزم ​سوريا​ على تحرير ​محافظة إدلب​ قريباً جداً"، مشيرا الى أن " أولويات ​الحكومة​ للمرحلة القادمة هي إعادة تأهيل ​البنى التحتية​ والخدمية وتأمين احتياجات المواطن".

وخلال فعالية إطلاق "التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة"، لفت الى أن "طواقم الدولة تستنفر جهودها لإعادة الخدمات لجميع المواطنين في المناطق التي تعود إلى كنف الدولة، ومن ضمنها محافظة إدلب والذي سيكون تحريرها قريباً جداً"، مشيرا إلى أن "الحصار الجائر المفروض على سوريا تسبب بحرمان السوريين من احتياجاتهم الضرورية"، لافتاً إلى أن "المشاريع التنموية كلفت 518 مليار ليرة سورية خلال 18 شهراً".