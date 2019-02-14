روحاني: بعض الدول الداعمة للإرهاب تتآمر بوارسو ضد أمن واستقرار المنطقة

اعتبر الرئيس الايراني ​حسن روحاني​ أن "بعض الدول الداعمة للإرهاب تتآمر في ​وارسو​ ضد أمن واستقرار المنطقة"، مشيراً إلى أن "أغلب مجموعات ​الإرهاب​ في المنطقة حظيت لسنوات بدعم ورعاية أميركا"، لافتاً إلى أن "أكبر مشاكل المنطقة تتمثل بالإرهاب ولا حلول لها دون مشاركة جماعية وتنسيق مشترك".

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