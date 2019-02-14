الأمم المتحدة: الأزمة الإنسانية باليمن تتفاقم و24 مليون شخص بحاجة لمساعدة غذائية

شدّد مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشؤون الإنسانية، على أنّ "الأزمة الإنسانية في ​اليمن​ تتفاقم وتبقى الأسوأ في العالم".

وأوضح في بيان، أنّ تقديراته تشير إلى أنّ "80 بالمئة من السكان، أي نحو 24 مليون شخص، بحاجة إلى مساعدة غذائية أو حماية، بينهم 14,3 مليون شخص بشكل عاجل"، لافتًا إلى أنّ "عدد الأشخاص الّذين يحتاجون إلى مساعدة أو حماية بشكل عاجل ارتفع بنسبة 27 بالمئة مقارنة بالعدد ذاته في العام الماضي".

وبيّن أنّ "ثلثي المناطق دخلت مرحلة ما قبل المجاعة".

ويشهد اليمن حربًا منذ 2014 بين جماعة "​أنصار الله​" (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني المعترف به دوليًّا ​عبد ربه منصور هادي​، تصاعدت في آذار 2015 مع تدخّل ​السعودية​ على رأس تحالف عسكري دعمًا للقوات الحكومية.