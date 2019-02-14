عراقجي: مخططو وداعمو التفجير الإرهابي بسيستان وبلوشستان يجتمعون في وارسو

أكّد مساعد وزير الخارجية الإيرانية للشؤون السياسية عباس عراقجي، أنّ "التفجير الإرهابي الأخير في سيستان وبلوشستان جنوب شرق إيران قد كشف عن صورة الإرهاب الحقيقيّة، ويعدّ شاهدًا آخر على أنّ إيران هي نفسها ضحية الإرهاب".
وركّز على أنّ "المخطّطين والداعمين لهذا العمل الإرهابي هم الآن يجلسون في مؤتمر وارسو ليكافحوا الإرهاب في الشرق الأوسط حسب زعمهم"، سائلًا "هل يمتلكون الجرأة في ذلك المكان ليتعهّدوا بالكفّ عن دعم الإرهاب؟".
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