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عراقجي: مخططو وداعمو التفجير الإرهابي بسيستان وبلوشستان يجتمعون في وارسو

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أكّد مساعد وزير الخارجية ال​إيران​ية للشؤون السياسية ​عباس عراقجي​، أنّ "التفجير ​الإرهاب​ي الأخير في سيستان و​بلوشستان​ جنوب شرق إيران قد كشف عن صورة الإرهاب الحقيقيّة، ويعدّ شاهدًا آخر على أنّ إيران هي نفسها ضحية الإرهاب".

وركّز على أنّ "المخطّطين والداعمين لهذا العمل الإرهابي هم الآن يجلسون في مؤتمر ​وارسو​ ليكافحوا الإرهاب في ​الشرق الأوسط​ حسب زعمهم"، سائلًا "هل يمتلكون الجرأة في ذلك المكان ليتعهّدوا بالكفّ عن دعم الإرهاب؟".

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