أعلن وزير الداخلية الفرنسية ​كريستوف كاستانير​ عن "اعتقال نحو 8400 شخص منذ بداية ​احتجاجات​ "​السترات الصفراء​" في كانون الثاني الماضي". وأوضح كاستانير أن "نحو 1300 ضابط من ​الشرطة​ وقوات حفظ النظام و​رجال الإطفاء​ أصيبوا منذ بداية حركة الاحتجاجات في 17 كانون الثاني عام 2018".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير داخلية فرنسا: اعتقال 8400 شخص منذ بدء احتجاجات السترات الصفراء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.