محافظ الدقهلية يقرر نقل مشروع "الجراج".. ودهان موحد لـ"الأكشاك" - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عدد من شوارع مدينة المنصورة للوقوف على إعمال إنشاء الجراج متعدد الطوابق بشارع المشاية السفلية وكذلك الإشغالات بشارع الدراسات.

واعترض المحافظ علي مكان إقامة الجراج متعدد الطوابق الذي بدأ إقامته أمام نادي جزيرة الورد وطلب من أحمد عبدالسميع رئيس حي غرب نقله إلى منطقة ماقبل النادي أو في شارع أحمد ماهر والترعة.

وشدد شاروبيم علي ضرورة إخلاء الشوارع من الانتظار الخاطئ وتحرير محاضر مخالفات لأصحاب محلات بيع السيارات الذين يشغلون مساحات كبيرة من الطريق.

وطلب المحافظ من العقيد ممدوح الحصي، مدير إدارة مرور الدقهلية، تحرير المحاضر ومن رئيس الحي بإعادة الرصيف إلى وضعه الطبيعي بعد الانتهاء من عمليات توسعة الشوارع وكذلك معالجة عمليات الحفر الموجودة بها على أن يكون الرصف أما في ساعات متأخرة من الليل أو أيام العطلات حتي لا تتأثر حركة المرور ويزداد الازدحام الذي يشكو منه أبناء مدينة المنصورة .

وفي شارع الدراسات بحي شرق شدد محافظ الدقهلية شدد المحافظ على ضرورة توحيد شكل الأكشاك الموجودة بالشارع ودهانها بلون واحد للقضاء على العشوائية ووضع لمسه جمالية عليها.