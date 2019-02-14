خدعوك فقالوا: الأحمر يرمز إلى الحب.. تعرف على معاني درجات هذا اللون

محمد اسماعيل - القاهرة - تصوير- جلال المسري

كتب - نرمين الجلاد

يعد اللون الأحمر من الألوان المتعارف عليها خاصة في احتفالات عيد الحب، ودائمًا نجده في محلات الهدايا والورود، وهو واحد من الألوان الأساسية.. وفي السطور التالية سنتعرف على درجات هذا اللون، وطريقة تنسيقه مع الألوان الأخرى وإلى ما يرمز.

جلال المسرى، المصور الفوتوغرافي، قال إن اللون الأحمر هو أحد الألوان الساخنة، التي تحتوي على 20 درجة لونية أخرى، تتدرج بدءًا من الأحمر الفاتح حتى البٌني.

وأضاف المسرى، في تصريحات لمصراوي، لكل لون معنى ودلالات في علم النفس، فاللون الأحمر يرمز إلى الطاقة، والإثارة، والحب، والخطر، والغضب، والدم.

ويعتبر الأحمر لون المعاني المتناقضة، إذ يرمز إلى الدم والنار والحب في نفس الوقت، لذلك ينصح عند زيادة مريض في المستشفى الابتعاد عن اللون الأحمر لأنه في هذه الحالة يعطي انطباعًا بالدم.

ينقسم الأحمر لدرجتين، الأحمر الفاتح وهو لون الحب والطاقة الإيجابية، لذلك ينصح في الفلانتين باختيار الهدايا باللون الأحمر الفاتح، وليس الغامق الذي يدل على الحرب، والدم، والغضب.

وقال المسرى، للحصول على صورة مميزة ومختلفة يفضل أن يكون بطل الصورة يرتدي اللون الأحمر، فهو من أكثر الألوان التي تجذب الانتباه وتعطي انسجامًا وتكامل رائع مع اللون الأخضر.