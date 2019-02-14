البورصة تقلص مكاسبها الصباحية وتنهي التعاملات تحت مستوى 15 ألف نقطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قلصت البورصة مكاسبها الصباحية مع نهاية تعاملات اليوم الأربعاء، لتغلق على ارتفاع مدفوعة بمشتريات المستثمرين الأجانب والمصريين.

وصعد المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.24% بنهاية تعاملات اليوم، إلى مستوى 14984 نقطة، ليقلص مكاسبه الصباحية حيث تجاوز المؤشر مستوى 15 ألف نقطة.

بينما انخفض مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.11%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 0.08%.

وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب والمصريين صافي شراء بقيمة 18.3 مليون جنيه، و2.4 مليون جنيه على التوالي، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 20.7 مليون جنيه.

وكانت البورصة ارتفعت بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بنسبة 0.14% إلى مستوى 14949 نقطة، مدعومًا بمشتريات عربية.