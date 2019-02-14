المالكي يشدد على الاستفادة من تجربة كوريا الجنوبية في مجالات الإعمار والاستثمار

أكد رئيس ائتلاف دولة القانون العراقي نوري المالكي حرص العراق على توثيق علاقاته مع جميع الدول ومنها كوريا الجنوبية، مشددا على ضرورة الاستفادة من تجربة كوريا الناجحة في مجالات البناء والإعمار والاستثمار، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
وذكر مكتب المالكي، في بيان اليوم الخميس، أن المالكي أكد، خلال لقائه سفير كوريا الجنوبية الجديد لدى العراق جانج كيونج ووك بمكتبه، أن العراق تربطه علاقات وثيقة
ورحب المالكي بالتعاون المستقبلي بين البلدين الصديقين في المجال الصناعي والتجاري والرغبة في الاستفادة من تجربة كوريا الناجحة في العديد من المجالات.
من جهته.. أعرب السفير الكوري الجنوبي عن اعتزازه بالعمل في العراق، مؤكدا عمق العلاقات المتينة التي تربط بين شعبي البلدين الصديقين.
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