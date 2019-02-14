التحالف: مستعدون لإعادة الانتشار في الحديدة

وكالات:

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم الخميس، إن الميليشيات الحوثية تماطل في تطبيق اتفاق الحديدة بهدف تعزيز قدراتها العسكرية في المدينة.

هذا وفقا لما نشرته صحيفة "العربية" أن انتهاكات الميليشيات في المدينة اليمنية بلغت 1400 انتهاك منذ التوصل لاتفاق الحديدة،

محمّلًا الميليشيات مسئولية فشل تطبيق الاتفاق.

وأبدت قوات التحالف استعدادها لإعادة الانتشار في الحديدة وفق اتفاقية ستوكهولم.

كما قال التحالف إنه لا تقدم في تنفيذ اتفاقية السويد بعد 6 أسابيع على إقرارها، مطالبًا

الأمم المتحدة بالضغط على الحوثيين لتنفيذ الاتفاق.

وكانت الميليشيات الحوثية قد وجهت ضربةً لجهود السلام في اليمن، باستهدافها مجدداً، الثلاثاء، مخازن القمح في صوامع مطاحن البحر الأحمر، أثناء وجود كبير المراقبين الأمميين في صنعاء ، حيث يفاوض من أجل تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

كما وجهت ميليشيات الحوثي، أمس الأربعاء، قذيفة هاون سقطت قرب إحدى صوامع القمح.