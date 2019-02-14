فرنسا تكشف عدد المعتقلين والمصابين منذ بدء احتجاجات السترات الصفراء

أعلن وزير الداخلية الفرنسية، كريستوف كاستانير، اعتقال نحو 8400 شخص منذ بداية احتجاجات "السترات الصفراء" في نوفمبر الماضي، وسجن 7500، وفقًا لوكالة أنباء الشرقالأوسط.
قال كاستانير، اليوم الخميس، إن نحو 1300 ضابط من الشرطة وقوات حفظ النظام ورجال الإطفاء أصيبوا منذ
جاءت هذه التصريحات خلال تسليم جائزة أطلقها رينو موسيلير، رئيس منطقة "ألب كوت دازور"، الواقعة جنوب شرق فرنسا، لصالح رجال الشرطة الذين أصيبوا خلال المظاهرات.
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