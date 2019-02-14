الان تتابع بومبيو: نحتاج إلى خطوات عملية لحل مشكلات الشرق الأوسط والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات
قال مايك بومبيو، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم، “نحتاج إلى خطوات عملية لحل المشكلات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر وارسو للسلام والأمن في الشرق الأوسط، أن تركيبة المؤتمر تعكس رغبة الرئيس ترامب لجمع الدول المشاركة لحل أزمات المنطقة.
وأوضح بومبيو أن المؤتمر سيبحث الحرب في سوريا والملف اليمني وعملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.
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