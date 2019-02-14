المملكة تقدم منحة مالية لتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان

قدمت المملكة العربية السعودية منحة مالية بمبلغ 200 ألف دولار لتدريب وتأهيل اللاجئات السوريات في لبنان والأردن ، وذلك وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية التي وقعها الصندوق السعودي للتنمية مع مركز المرأة العربية للتدريب والبحوث " كوثر " على هامش الاجتماع الـ 19 لمجلس أمناء المركز المنعقد بالعاصمة التونسية أمس.

وطبقا لوكالة "واس" الرسمية، تضمنت الاتفاقية التي وقعها كلٌ من معالي المستشار في الصندوق السعودي للتنمية نائب رئيس مجلس إدارة برنامج الخليج العربي للتنمية " أجفند " المهندس يوسف البسام ومديرة مركز " كوثر " الدكتورة سكينة بوراوي ، تدريب وتأهيل اللاجئات السوريات وتعزيز قدراتهن وتمكينهن من إنشاء مشاريع اجتماعية واقتصادية تحسن من ظروفهن المعيشية.

وكان مجلس أمناء مركز " كوثر " الذي انعقد بمشاركة ممثلي المنظمات الأعضاء والشريكة والداعمة للمركز وبحضور وزيرة المرأة والطفولة والأسرة وكبار السن التونسية نزيهة العبيدي والأمينة العامة المساعدة لجامعة الدول العربية هيفاء أبوغزالة ، قد ناقش عدة موضوعات من بينها استعراض التقريرين الإداري والمالي للعام الماضي وأبرز نشاطات العام الحالي.