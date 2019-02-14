شكرا لقرائتكم خبر عن "مستقبل وطن" يجرى عمليات لمحدودى الدخل بالمجان فى المنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قامت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، بإجراء بعض العمليات الخاصة بأمراض الرمد لعدد من محدودى الدخل بالمجان بمركز دار عيون مصر بمدينة المنيا. ويأتى ذلك فى إطار الفعاليات التى ينظمها حزب مستقبل وطن على مستوى المحافظات المختلفة.

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