وزير التعليم ردا على ما يثار حول "سيريال نمبر" التابلت: كلام فارغ ومضلل

مصراوي - كتب محمود طه حسين



استنكر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ما يثار بشأن السيريال نمبر الخاص بأجهزة التابلت، وأن لكل طالب سيريال نمبر ينزل من خلاله الامتحان، وحال اختلافه يؤدى الطالب امتحان طالب غيره، قائلا كلام فارغ ومضلل".



وتابع وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى: اتركو لنا موضوع إدارة الامتحانات الإلكترونية لأنه موضوع فنى تكنولوجى ولن نشرحه لضرورة تأمين الامتحانات.

وأوضح الوزير أن مسئولية الوزارة هى التأمين كما نفعل فى الامتحانات التقليدية، هذه الشائعات تهدف للفت النظر...