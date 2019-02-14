الرئيس السيسي يتوجه إلى ألمانيا للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن

مصراوي -القاهرة - (أ ش أ)
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس ، إلى مدينة ميونخ الألمانية، تلبية للدعوة الموجهة إليه للمشاركة في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن لعام 2019.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إن مؤتمر ميونخ يعد أحد أكبر وأهم المؤتمرات الدولية التي تناقش السياسة الأمنية على مستوى العالم، ويلتقي خلاله المئات من القادة والشخصيات الدولية البارزة وصناع القرار من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات الأمنية والسياسية والعسكرية، للتباحث حول التحديات التي تواجه العالم على مختلف الأصعدة،...
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