افاد مراسل ​النشرة​ في ​حاصبيا​، ان على الرغم من الاحوال الجوية السيئة في المنطقة، استأنفت قبل قليل احدى الورش الاسرائيلية مدعومة بجرافتين، أعمال الحفر في وادي هونين مقابل بلدة ​مركبا​ و​العديسة​ ، في ظل انتشار لعدد من السيارات العسكرية الاسرائيلية في المكان، يقابلها دوريات ونقاط مراقبة مشتركة في الجانب اللبناني من قبل الجيش وقوات اليونيفيل.

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: ورشة اسرائيلية مدعومة بجرافتين تستأنف اعمال الحفر في وادي هونين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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