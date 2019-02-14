أبو سعيد التقى منصور: من حق الشعب أن يحظى بإستثمارات تعود بالفائدة عليه خارج المحاصصة

إلتقى مفوّض ​الشرق الأوسط​ في اللجنة الدولية لحقوق الإنسان السفير ​هيثم ابو سعيد​ على رأس وفد ضمّ المستشارين العميد الركن حسن بشروش، يوسف الفريج، والمكتب الإعلامي علي أحمد وماجدة الموسوي وعضو لجنة الامانة عصام الخطيب وزير الخارجية ال​لبنان​ية الأسبق ​عدنان منصور​، حيث قدّم ابو سعيد بإسم الوفد تعازيه بوفاة والدته.

كما تطرق البحث الى الأوضاع الإقليمية وزيارة وزير خارجية ​إيران​ ​محمد جواد ظريف​ الى لبنان، حيث إعتبر أبو سعيد أنه "من باب الحقوق للشعب اللبناني ان يحظى بإستثمارات تعود ب​الفائدة​ على الشعب خارج محاصصة المسؤولين من المشاريع المطروحة، خصوصا ان ظريف طرح عدّة مشاريع ذات فائدة مباشرة للناس دون قيود سياسية ومالية، لا بل كان طرحه فيه الكثير من التسهيلات والإعترافات المالية التي تعزز وضع ​الليرة اللبنانية​".

وبدوره أكد منصور أن "إيران وقفت بوجه سياسات الهيمنة والتسلط، وأخذت خطاً معادياً للوجود الإسرائيلي الغاصب للشعوب العربية وداعماً للمقاومة، والمشاريع والمقاربة التي قدمها ظريف تدخل مباشرة في مصلحة مشتركة بين ​الشعب اللبناني​ وميزانياته المالية التي باتت في وضع صعب حيث المواطن هو من يدفع ثمن تلك المعاناة"، متمنياً على المسؤولين "إعطاء هذا الأمر أولوية قسوى لمصلحة الناس".